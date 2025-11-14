Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 09:34

В Южной Корее раскрыли, где будет строиться АПЛ для войск страны

Власти Южной Кореи намерены строить АПЛ для войск страны на своей территории

Сеул, Южная Корея Сеул, Южная Корея Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Власти Республики Корея ведут переговоры с Соединенными Штатами о создании подводной лодки с атомной энергетической установкой, заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак. Ключевым условием переговоров является строительство субмарины на территории Южной Кореи, что подробно обсуждалось на саммите 29 октября в Кенджу, передает ТАСС.

Обсуждения идут из предпосылки, что строительство будет вестись в Республике Корея. <...> На саммите [29 октября в Кенджу] этот вопрос с самого начала до конца обсуждался с позиции, что строительство будет вестись в Республике Корея. Мы не обсуждали предложение о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой в США, — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о предоставлении Южной Корее разрешения на строительство атомной подводной лодки в Филадельфии. Американский лидер акцентировал внимание на усилении военного сотрудничества между государствами.

Кроме того, газета Politico сообщила о сокращении уровня взаимодействия Южной Кореи с НАТО. В издании пояснили, что Сеул сосредоточился на решении внутренних экономических вопросов и развитии диалога с Трампом.

Южная Корея
США
подлодки
АПЛ
