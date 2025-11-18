Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Безумно вкусная курочка: бедрышки в лимонно-медовом маринаде

Простой рецепт куриных бедрышек
Этот ароматный ужин из курицы можно приготовить очень быстро. Получится блюдо лучше, чем в ресторанах.

Для маринада подготовьте 1 кг куриных бедрышек, 2 ст. л. меда, сок половины лимона, 1 ч. л. соли, щепотку молотого перца и 2 зубчика чеснока, измельченных.

Соедините мед, сок лимона, соль, перец и чеснок до однородной массы. Обмажьте бедрышки маринадом так, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт смесью. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь — так оно станет особенно сочным.

Разложите бедрышки на противне, выстланном пергаментом, и запекайте при 200 °C около 35 минут до золотистой корочки. Для более хрустящей поверхности включите гриль за 2–3 минуты до готовности, следя, чтобы мясо не пересохло.

Перед подачей можно слегка подогреть оставшийся маринад на сковороде и полить им готовые бедрышки — вкус станет ярче, аромат насыщеннее.

  • Совет: мед с лимоном размягчают волокна мяса, делая его мягким и нежным, а специи придают пикантность, которая нравится всем.

Попробуйте приготовить сочные куриные голени: простой маринад с секретом.

Анастасия Фомина
А. Фомина
