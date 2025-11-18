Безумно вкусная курочка: бедрышки в лимонно-медовом маринаде

Этот ароматный ужин из курицы можно приготовить очень быстро. Получится блюдо лучше, чем в ресторанах.

Для маринада подготовьте 1 кг куриных бедрышек, 2 ст. л. меда, сок половины лимона, 1 ч. л. соли, щепотку молотого перца и 2 зубчика чеснока, измельченных.

Соедините мед, сок лимона, соль, перец и чеснок до однородной массы. Обмажьте бедрышки маринадом так, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт смесью. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь — так оно станет особенно сочным.

Разложите бедрышки на противне, выстланном пергаментом, и запекайте при 200 °C около 35 минут до золотистой корочки. Для более хрустящей поверхности включите гриль за 2–3 минуты до готовности, следя, чтобы мясо не пересохло.

Перед подачей можно слегка подогреть оставшийся маринад на сковороде и полить им готовые бедрышки — вкус станет ярче, аромат насыщеннее.

Совет: мед с лимоном размягчают волокна мяса, делая его мягким и нежным, а специи придают пикантность, которая нравится всем.

