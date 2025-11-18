В столице поймали серийного вора-домушника В Москве полицейские задержали вора, который не смог найти ценные вещи

В западной части Москвы полицейские задержали вора, который не смог обнаружить ценные вещи в квартирах из-за плохого поиска, передает MK.RU со ссылкой на Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве. Ранее мужчина уже был судим.

В районе Солнцево злоумышленник совершал кражи в квартирах, расположенных на первых этажах зданий. Вор взламывал оконные рамы и проникал в помещения. В одной из квартир он украл часы, но в двух других не обнаружил ценных вещей и покинул место преступления без добычи. Возбуждено уголовное дело.

