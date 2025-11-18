Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:34

В столице поймали серийного вора-домушника

В Москве полицейские задержали вора, который не смог найти ценные вещи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В западной части Москвы полицейские задержали вора, который не смог обнаружить ценные вещи в квартирах из-за плохого поиска, передает MK.RU со ссылкой на Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве. Ранее мужчина уже был судим.

В районе Солнцево злоумышленник совершал кражи в квартирах, расположенных на первых этажах зданий. Вор взламывал оконные рамы и проникал в помещения. В одной из квартир он украл часы, но в двух других не обнаружил ценных вещей и покинул место преступления без добычи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Чите сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в краже драгоценностей из ювелирного магазина. Владелец магазина обнаружил недостачу изделий на 386 тыс. рублей. Подозреваемая, по предварительным данным, украла два золотых браслета и цепочку, которые затем сдала в ломбард. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в Балашове из торгового центра «Айсберг» были украдены кроссовки. Неизвестный мужчина сломал магнитный замок витрины, надел украденную обувь и покинул магазин, не заплатив за товар. Взамен он оставил свою обувь на месте преступления.

