18 ноября 2025 в 10:30

Бутерброды с икрой, гуд-бай! Вместо них — рожки из лаваша с начинкой: нужны шпроты и плавленый сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что самое сложное в новогодней подготовке? Придумать такие закуски, чтобы они были и красивыми, и вкусными, и готовились без лишних хлопот. Эти трубочки из лаваша стали для меня настоящим открытием! Хрустящая оболочка из подсушенного лаваша и нежная сырная начинка с пикантными шпротами и огурцом создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Эта закуска выглядит настолько празднично, что гости сначала не решаются ее пробовать — так жалко нарушать эту красоту! Но стоит сделать первый укус — и остановиться уже невозможно.

Для приготовления вам понадобится: 4 круглых лаваша, 2 плавленых сырка, 2 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки майонеза, 8 шпрот, 2 маринованных огурца и зелень для украшения. Лаваш разрежьте на четвертинки и подсушите в духовке до гибкости. Для начинки сырки натрите, добавьте измельченные яйца, чеснок и майонез. Шпроты разомните вилкой, огурцы нарежьте мелкими кубиками и смешайте с сырной массой. На широкий край лаваша выложите начинку, сверните плотным рожком и закрепите зубочисткой. Украсьте зеленью и подавайте сразу же, пока лаваш сохраняет хрустящую текстуру. Эти рожки особенно хороши с бокалом игристого вина!

