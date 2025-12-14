Рецепт этого торта подсказала рижская бабушка. Тончайшая основа, слой яиц и янтарные шпроты сверху. Новогодний хит

Некоторые рецепты становятся не просто блюдами, а хранителями семейной истории. Этому необычному закусочному торту меня научила рижская бабушка, и с тех пор он — обязательный гость на нашем новогоднем столе. Его магия — в контрасте: тончайшая рассыпчатая основа, нежный, бархатный слой из яиц и сливок, а сверху — словно драгоценное украшение — янтарные, чуть дымные шпроты. Это идеальный баланс простоты и изысканности, сытности и легкости. Торт не требует сложных ингредиентов, но каждый раз вызывает восторг, исчезая с тарелок моментально. Настоящая классика, которая говорит о празднике лучше любых слов.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла; для начинки — 5 яиц, 400 мл сметаны (20%), 1 ст. л. муки, соль, молотый белый перец по вкусу; для украшения — 1-2 банки шпрот в масле (200–250 г), зелень укропа и половинка небольшой красной луковицы. Печенье измельчите в крошку блендером, смешайте с растопленным маслом. Полученную массу плотно утрамбуйте на дно разъемной формы (диаметром 22–24 см), создавая ровный корж. Отправьте его в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут. Для заливки взбейте яйца со сметаной, мукой, солью и перцем до однородности. Аккуратно вылейте смесь на слегка остывший корж. Выпекайте торт около 30–35 минут при 170 °C до легкого румянца и загустения начинки. Дайте ему полностью остыть в форме, а затем уберите в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей аккуратно выложите шпроты поверх торта, украсьте тонкими полукольцами красного лука и веточками укропа.

