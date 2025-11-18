Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Беру лаваш, грудку и сыр. Готовлю слоеный торт «Наполеон» — на выходе шикарное блюдо: и салат, и закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Представьте: на праздничном столе стоит не просто закуска, а настоящий торт — только не сладкий, а невероятно вкусный и сытный. Такой, что от него невозможно оторваться! Этот закусочный торт из лаваша — идеальное решение, когда хочется и удивить гостей, и не провести полдня на кухне. Он сочетает в себе нежные, пикантные и сладковатые нотки, а выглядит так празднично, что жалко его разрезать! Но поверьте, как только ваши близкие попробуют этот слоеный шедевр, он исчезнет с тарелок мгновенно.

Для торта вам понадобится: 3-4 круглых листа лаваша, 400 г отварной курицы, 300 г твердого сыра, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г грецких орехов, 100 г чернослива, 5-6 перепелиных яиц и майонез. Курицу мелко нарежьте и смешайте с майонезом. Сыр натрите на терке и также соедините с майонезом. Грибы обжарьте с луком до золотистости. Орехи измельчите, чернослив нарежьте кубиками и смешайте их с грибами. Теперь собираем торт: на блюдо положите лаваш, намажьте куриной начинкой. Накройте вторым лавашом и распределите сырную массу. Третий лаваш покройте грибной начинкой с орехами и черносливом. Четвертый лаваш снова с курицей и сыром. Украсьте торт вареными перепелиными яйцами и тертым сыром. Дайте настояться 2–3 часа в холодильнике — и ваше кулинарное чудо готово!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

