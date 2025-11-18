Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Давайте начистоту: классическая «Мимоза» — это вкусно, но привычно. А что, если в преддверии 2026 года мы посмотрим на нее под новым углом? Представьте, что все те же самые нежные слои вдруг превратились в изящный рулет, который эффектно смотрится на тарелке и тает во рту. А главный сюрприз — мы заменим тяжелый майонез на легкий домашний соус, который не перебивает, а подчеркивает вкус каждого ингредиента. Это тот самый случай, когда знакомый с детства салат заиграет новыми красками и точно произведет фурор.

Для основы возьмите 4 отварные картофелины, 3 моркови, 300 г отварного филе горбуши или сайры, 4 яйца и пучок зеленого лука. Картофель и морковь натрите на мелкой терке. Рыбу разомните вилкой, яичные белки и желтки натрите отдельно. Расстелите на столе пищевую пленку. Выложите первый слой из картофеля, слегка его уплотните. Сбрызните соусом из 150 г греческого йогурта, чайной ложки дижонской горчицы и сока лимона. Далее слоями идет рыба, затем морковь, белки и зеленый лук. Аккуратно, приподнимая пленку, сверните все в тугой рулет. Уберите в холод на 2 часа. Перед подачей украсьте желтками и зеленью — ваш праздничный шедевр готов!

