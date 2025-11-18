Силы ПВО сбили 206 БПЛА в зоне СВО за сутки Минобороны: российские силы ПВО ликвидировали 206 БПЛА в зоне СВО за сутки

Российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 206 беспилотников самолетного типа ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также были сбиты три управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия.