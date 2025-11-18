Вкусный обед из остатков нарезки: простая пицца, которая вас удивит

После праздников в холодильнике часто копятся небольшие остатки колбасы, сыра и овощей, которые жалко выбросить. Из этих, казалось бы, разрозненных продуктов можно приготовить невероятно вкусную и сытную домашнюю пиццу. Это блюдо станет настоящим спасением для экономной хозяйки и прекрасным решением для быстрого семейного ужина.

Процесс начинается с приготовления простого дрожжевого теста на воде с растительным маслом, которое должно подойти в теплом месте. Пока тесто поднимается и становится воздушным, все остатки мясной нарезки и овощи нужно нарезать аккуратными кусочками.

Готовое тесто раскатывают в тонкую основу, смазывают томатной пастой и щедро выкладывают на него подготовленную начинку, не забыв про главный секрет — обильный слой сыра. Всего 15-20 минут в разогретой духовке — и на вашем столе ароматная пицца с хрустящей корочкой и расплавленным сыром, которая ничем не уступает ресторанному блюду.

