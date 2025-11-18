Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:24

Вкусный обед из остатков нарезки: простая пицца, которая вас удивит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
После праздников в холодильнике часто копятся небольшие остатки колбасы, сыра и овощей, которые жалко выбросить. Из этих, казалось бы, разрозненных продуктов можно приготовить невероятно вкусную и сытную домашнюю пиццу. Это блюдо станет настоящим спасением для экономной хозяйки и прекрасным решением для быстрого семейного ужина.

Процесс начинается с приготовления простого дрожжевого теста на воде с растительным маслом, которое должно подойти в теплом месте. Пока тесто поднимается и становится воздушным, все остатки мясной нарезки и овощи нужно нарезать аккуратными кусочками.

Готовое тесто раскатывают в тонкую основу, смазывают томатной пастой и щедро выкладывают на него подготовленную начинку, не забыв про главный секрет — обильный слой сыра. Всего 15-20 минут в разогретой духовке — и на вашем столе ароматная пицца с хрустящей корочкой и расплавленным сыром, которая ничем не уступает ресторанному блюду.

Ранее сообщалось, что повара лучших ресторанов знают небольшой секрет: подсохший хлеб не менее ценен, чем свежий. Его особая текстура открывает потрясающие возможности для создания настоящих кулинарных шедевров. Этот продукт становится главным героем многих блюд, превращаясь в хрустящие гренки или нежную основу для салатов.

