Дело о продаже квартиры «под давлением» сочли прецедентом в Якутии

Жительница Якутска Ольга Аргунова сочла иск пенсионерки, у которой она купила квартиру, прецедентом, пишет РИА Новости. Пожилая женщина подала в суд, утверждая, что она пошла на сделку якобы под давлением мошенников. Аргунова надеется, что ее победа может помочь покупателям жилья в будущем.

Но для меня с адвокатом большая победа, что Верховный суд своего региона мы выиграли. Это же получается, мы прецедент такой создали на фоне массовой «эпидемии» в России, где суды первой инстанции рассматривают дела поверхностно, — подчеркнула собеседница агентства.

Аргунова призналась, что ее муж вернулся с СВО по состоянию здоровья и они долго выбирали квартиру, которую планировали купить. В результате пара остановила свой выбор на «двушке» площадью 47 квадратных метров за 5,5 млн рублей с учетом собственных средств, маткапитала и ипотеки в банке.

Однако продавец подала в Верховный суд Якутии, отметив, что не могла понимать значение своих поступков и руководить ими. Однако в результате повторной экспертизы удалось подтвердить вменяемость пенсионерки.

