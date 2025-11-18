Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:12

Дело о продаже квартиры «под давлением» сочли прецедентом в Якутии

В Якутске покупательница квартиры Аргунова сочла иск пенсионерки прецедентом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Якутска Ольга Аргунова сочла иск пенсионерки, у которой она купила квартиру, прецедентом, пишет РИА Новости. Пожилая женщина подала в суд, утверждая, что она пошла на сделку якобы под давлением мошенников. Аргунова надеется, что ее победа может помочь покупателям жилья в будущем.

Но для меня с адвокатом большая победа, что Верховный суд своего региона мы выиграли. Это же получается, мы прецедент такой создали на фоне массовой «эпидемии» в России, где суды первой инстанции рассматривают дела поверхностно, — подчеркнула собеседница агентства.

Аргунова призналась, что ее муж вернулся с СВО по состоянию здоровья и они долго выбирали квартиру, которую планировали купить. В результате пара остановила свой выбор на «двушке» площадью 47 квадратных метров за 5,5 млн рублей с учетом собственных средств, маткапитала и ипотеки в банке.

Однако продавец подала в Верховный суд Якутии, отметив, что не могла понимать значение своих поступков и руководить ими. Однако в результате повторной экспертизы удалось подтвердить вменяемость пенсионерки.

Ранее собственников предупредили о штрафе за жильцов, которые не зарегистрированы в квартире. Адвокат Валерий Панасюк уточнил, что без прописки площадь можно занимать только до 90 дней.

Якутия
Россия
регионы
квартиры
суды
пенсионерки
иски
жилье
продавцы
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.