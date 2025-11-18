Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:33

Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов

Адвокат Панасюк: собственникам положен штраф за незарегистрированных жильцов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Собственники могут получить штраф за жильцов, не зарегистрированных в квартире, рассказал РИАМО адвокат Валерий Панасюк. Он отметил, что без прописки можно проживать только до 90 дней.

Собственник квартиры должен уведомить органы внутренних дел о том, что лицо проживает в квартире и он допустил проживание в квартире лиц, не имеющих ни постоянной, ни временной регистрации. Если это длится более 90 дней, он обязан уведомить орган, — рассказал Панасюк.

По словам адвоката, для регионов штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, москвичам же придется заплатить от пяти до семи тысяч рублей. Он уточнил, что для юрлиц штрафы будут на порядок выше — от 300 тыс. рублей.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за несоблюдение правил по уборке пепелища дома после пожара предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. По его словам, ответственность за участок не исчезает, даже когда от здания остался лишь обгоревший остов.

собственники
квартиры
жильцы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.