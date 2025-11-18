Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов

Собственники могут получить штраф за жильцов, не зарегистрированных в квартире, рассказал РИАМО адвокат Валерий Панасюк. Он отметил, что без прописки можно проживать только до 90 дней.

Собственник квартиры должен уведомить органы внутренних дел о том, что лицо проживает в квартире и он допустил проживание в квартире лиц, не имеющих ни постоянной, ни временной регистрации. Если это длится более 90 дней, он обязан уведомить орган, — рассказал Панасюк.

По словам адвоката, для регионов штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, москвичам же придется заплатить от пяти до семи тысяч рублей. Он уточнил, что для юрлиц штрафы будут на порядок выше — от 300 тыс. рублей.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за несоблюдение правил по уборке пепелища дома после пожара предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. По его словам, ответственность за участок не исчезает, даже когда от здания остался лишь обгоревший остов.