Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 06:17

Ностальгическая колбаска из печенья: рецепт с фундуком и какао — готовлю быстро и без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта шоколадная колбаска — тот самый вкус, который возвращает в беззаботное детство. Хрустящее печенье, нежная сгущенка и ароматные орехи создают идеальную комбинацию. Десерт готовится без выпечки и становится настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то сладкое к чаю.

Готовлю я так: 300 граммов печенья ломаю руками на небольшие кусочки или измельчаю скалкой — важно сохранить текстуру. 50 граммов фундука слегка обжариваю на сухой сковороде и крупно рублю. В миске смешиваю печенье и орехи, добавляю 15 граммов какао. 70 граммов сливочного масла растапливаю и смешиваю со 180 граммами сгущенки. Заливаю сухую смесь жидкими ингредиентами и тщательно перемешиваю. Формирую колбаску, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой — получается именно так, как когда-то готовили наши бабушки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались
Общество
Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались
Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью
Общество
Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Общество
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
Здоровье/красота
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
Общество
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о беспрецедентной атаке на энергосистему российского региона
Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом
Врач предупредила о серьезных последствиях хождения без перчаток зимой
Сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянск: успехи ВС РФ к утру 18 ноября
Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года
Почему снится голый человек — разбор значений по сонникам
Япония начала бороться с сокращением населения
Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска
Трампа заподозрили в желании спрятать документы по делу Эпштейна
Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов
Взрыв газа произошел в поле под Омском
Раскрыты перспективы появления в России летающего такси
Почетное звание, тяжелые утраты, крепкий брак: как живет Стриженова
Российские силы рассказали, как закрывают «Мсту-Б» от БПЛА
Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы
Увольнение с работы во сне: что подготовила судьба для вас
Боец ВС РФ чудом выжил под неоднократной атакой гексокоптера ВСУ
Канада отказала Зеленскому по одному из вопросов
«Кто-то из бесов»: в РПЦ рассказали, кто ответит на призыв души умершего
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.