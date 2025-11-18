Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 06:46

Салат «Искушение» с гранатом и яблоком: свежий и одновременно сытный — простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Искушение» с гранатом и яблоком станет настоящим украшением вашего стола и поразит гармонией вкусов — он одновременно свежий и сытный, а готовится по простому рецепту.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 крупный гранат, 2 кисло-сладких яблока, 100 г грецких орехов, 150 г твердого сыра, майонез или йогурт для заправки. Курицу нарежьте кубиками, яблоки очистите от кожуры и нарежьте соломкой, сыр натрите на терке, орехи измельчите, гранат очистите от зерен. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, заправьте майонезом или йогуртом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут для соединения вкусов.

Вкус этого салата — это удивительный баланс нежности и пикантности: сочная курица и сливочный сыр создают нежную основу, кисло-сладкие яблоки добавляют свежесть, грецкие орехи придают пикантную хрустящую текстуру, а гранатовые зерна взрываются яркой кислинкой, объединяя все компоненты в гармоничную композицию. Подавайте его сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру орехов и яблок.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мужские слезы»: прост в приготовлении и очень сытный — ни один мужчина не устоит.

Проверено редакцией
Читайте также
Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались
Общество
Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались
Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью
Общество
Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Общество
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Семья и жизнь
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Салат «Дон Жуан»: соберет все комплименты, а у вас займет 20 минут! Получается нежным и вкусным
Общество
Салат «Дон Жуан»: соберет все комплименты, а у вас займет 20 минут! Получается нежным и вкусным
салаты
рецепты
гранаты
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат «Искушение» с гранатом и яблоком: свежий и одновременно сытный — простой рецепт Салат «Искушение» с гранатом и яблоком станет настоящим украшением вашего стола и поразит гармонией вкусов — он одновременно свежий и сытный, а готовится по простому рецепту.
300 г отварного куриного филе
1 крупный гранат
2 кисло-сладких яблока
100 г грецких орехов
150 г твердого сыра
майонез или йогурт для заправки
>
Курицу нарежьте кубиками, яблоки очистите от кожуры и нарежьте соломкой, сыр натрите на терке, орехи измельчите, гранат очистите от зерен.
Все ингредиенты соедините в глубокой миске, заправьте майонезом или йогуртом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15-20 минут для соединения вкусов.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о беспрецедентной атаке на энергосистему российского региона
Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом
Врач предупредила о серьезных последствиях хождения без перчаток зимой
Сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянск: успехи ВС РФ к утру 18 ноября
Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года
Почему снится голый человек — разбор значений по сонникам
Япония начала бороться с сокращением населения
Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска
Трампа заподозрили в желании спрятать документы по делу Эпштейна
Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов
Взрыв газа произошел в поле под Омском
Раскрыты перспективы появления в России летающего такси
Почетное звание, тяжелые утраты, крепкий брак: как живет Стриженова
Российские силы рассказали, как закрывают «Мсту-Б» от БПЛА
Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы
Увольнение с работы во сне: что подготовила судьба для вас
Боец ВС РФ чудом выжил под неоднократной атакой гексокоптера ВСУ
Канада отказала Зеленскому по одному из вопросов
«Кто-то из бесов»: в РПЦ рассказали, кто ответит на призыв души умершего
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.