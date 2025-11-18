Салат «Искушение» с гранатом и яблоком: свежий и одновременно сытный — простой рецепт

Салат «Искушение» с гранатом и яблоком станет настоящим украшением вашего стола и поразит гармонией вкусов — он одновременно свежий и сытный, а готовится по простому рецепту.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 1 крупный гранат, 2 кисло-сладких яблока, 100 г грецких орехов, 150 г твердого сыра, майонез или йогурт для заправки. Курицу нарежьте кубиками, яблоки очистите от кожуры и нарежьте соломкой, сыр натрите на терке, орехи измельчите, гранат очистите от зерен. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, заправьте майонезом или йогуртом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут для соединения вкусов.

Вкус этого салата — это удивительный баланс нежности и пикантности: сочная курица и сливочный сыр создают нежную основу, кисло-сладкие яблоки добавляют свежесть, грецкие орехи придают пикантную хрустящую текстуру, а гранатовые зерна взрываются яркой кислинкой, объединяя все компоненты в гармоничную композицию. Подавайте его сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру орехов и яблок.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мужские слезы»: прост в приготовлении и очень сытный — ни один мужчина не устоит.