Посадите в ноябре — весной в саду карнавал разноцветных шариков! Пышные цветочные кусты радуют до самых заморозков

Хризантема мультифлора в моем саду — это красивый многолетник, который осенью превращает любой уголок сада в фейерверк красок. Когда большинство растений уже готовится к покою, эта красавица только выходит на сцену, покрываясь сплошным шаром из сотен соцветий. Ее идеальная шаровидная форма, усыпанная яркими цветами, выглядит как произведение садового искусства, созданное самой природой.

Секрет ее пышности и здоровья прост — правильная посадка. Выберите для нее солнечное, защищенное от холодных ветров место с хорошо дренированной почвой. Мультифлора не выносит застоя влаги, поэтому на дно посадочной ямы я всегда насыпаю слой песка. Уход заключается в регулярном поливе под корень и нескольких подкормках за сезон. Весной нужны азотные удобрения для наращивания зеленой массы, а ближе к осени — фосфорно-калийные для пышного цветения.

На зиму в регионах с суровыми зимами кусты необходимо обрезать и укрыть лапником или агроволокном. Еще один надежный способ — выкопать, пересадить в горшки и убрать в прохладное светлое помещение. Весной, с возвратом тепла, она вновь тронется в рост, чтобы следующей осенью снова ошеломить своим ярким, жизнеутверждающим цветением, продлевая лето в саду, когда все вокруг уже увядает.

