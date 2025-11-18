Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду карнавал разноцветных шариков! Пышные цветочные кусты радуют до самых заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хризантема мультифлора в моем саду — это красивый многолетник, который осенью превращает любой уголок сада в фейерверк красок. Когда большинство растений уже готовится к покою, эта красавица только выходит на сцену, покрываясь сплошным шаром из сотен соцветий. Ее идеальная шаровидная форма, усыпанная яркими цветами, выглядит как произведение садового искусства, созданное самой природой.

Секрет ее пышности и здоровья прост — правильная посадка. Выберите для нее солнечное, защищенное от холодных ветров место с хорошо дренированной почвой. Мультифлора не выносит застоя влаги, поэтому на дно посадочной ямы я всегда насыпаю слой песка. Уход заключается в регулярном поливе под корень и нескольких подкормках за сезон. Весной нужны азотные удобрения для наращивания зеленой массы, а ближе к осени — фосфорно-калийные для пышного цветения.

На зиму в регионах с суровыми зимами кусты необходимо обрезать и укрыть лапником или агроволокном. Еще один надежный способ — выкопать, пересадить в горшки и убрать в прохладное светлое помещение. Весной, с возвратом тепла, она вновь тронется в рост, чтобы следующей осенью снова ошеломить своим ярким, жизнеутверждающим цветением, продлевая лето в саду, когда все вокруг уже увядает.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
Читайте также
Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались
Общество
Бумажные полотенца не для уборки: секреты кухни, о которых вы не догадывались
Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью
Общество
Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Общество
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге
Посадил в ноябрьские дожди — любуешься летом: этот цветок не боится сырости и холода
Общество
Посадил в ноябрьские дожди — любуешься летом: этот цветок не боится сырости и холода
Выживет в дождь, мороз и засуху: многолетник для регионов с суровым климатом
Общество
Выживет в дождь, мороз и засуху: многолетник для регионов с суровым климатом
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о беспрецедентной атаке на энергосистему российского региона
Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом
Врач предупредила о серьезных последствиях хождения без перчаток зимой
Сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянск: успехи ВС РФ к утру 18 ноября
Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года
Почему снится голый человек — разбор значений по сонникам
Япония начала бороться с сокращением населения
Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска
Трампа заподозрили в желании спрятать документы по делу Эпштейна
Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов
Взрыв газа произошел в поле под Омском
Раскрыты перспективы появления в России летающего такси
Почетное звание, тяжелые утраты, крепкий брак: как живет Стриженова
Российские силы рассказали, как закрывают «Мсту-Б» от БПЛА
Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы
Увольнение с работы во сне: что подготовила судьба для вас
Боец ВС РФ чудом выжил под неоднократной атакой гексокоптера ВСУ
Канада отказала Зеленскому по одному из вопросов
«Кто-то из бесов»: в РПЦ рассказали, кто ответит на призыв души умершего
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.