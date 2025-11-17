Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шоколадный крем для тортов из 2 ингредиентов: взбиваем — и получается вкуснотища

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот шоколадный крем из двух ингредиентов станет вашим секретным оружием для создания изысканных десертов без лишних хлопот. А готовится элементарно: взбиваем — и получается вкуснотища!

Вкус этого крема напоминает нежнейший ганаш: он обладает насыщенным шоколадным вкусом с благородной бархатистой текстурой, которая тает во рту.

Для его приготовления вам понадобится 200 г качественного темного шоколада и 250 мл жирных сливок (не менее 33%). Шоколад поломайте на мелкие кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке, слегка остудите. Сливки взбейте миксером до устойчивых пиков, затем аккуратно введите в них растопленный шоколад, перемешивая лопаткой снизу вверх. Крем готов — его можно сразу использовать для прослойки тортов, наполнения эклеров или украшения десертов.

Крем получается достаточно плотным для прослойки, но при этом нежным и пластичным. Его главное преимущество, помимо простоты приготовления, универсальность: вы можете регулировать интенсивность вкуса, используя более темный или молочный шоколад, а также добавлять ваниль, корицу или апельсиновую цедру для разнообразия.

Ранее стало известно, как приготовить творожный десерт из 3 ингредиентов: так просто, что будете делать его каждый день.

Проверено редакцией
