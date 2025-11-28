День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:05

Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль

Крем-брюле: простой рецепт Крем-брюле: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крем-брюле — это настоящий шедевр французский кухни, который к тому же очень легко приготовить дома. Делимся секретами и точным рецептом!

Возьмите 500 мл жирных сливок (советуем брать жирностью не менее 33%) и влейте их в сотейник. Подогрейте до очень горячего состояния, но не допускайте закипания. Всыпьте пакетик ванили (1 г).

Теперь приготовим яичную основу. В отдельной миске соедините 100 граммов сахара и 5 яичных желтков. Тщательно разотрите их венчиком, пока масса не станет светлой и однородной. Не нужно взбивать ее до пышных пиков! Аккуратно влейте теплые ванильные сливки в желтковую смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, чтобы желтки не свернулись.

Получившуюся смесь разлейте через ситечко по формочкам. Поставьте их в глубокую форму. Залейте в нее горячую воду так, чтобы она доходила где-то до середины формочек. Отправьте десерт в духовку, разогретую до 150 градусов, приблизительно на 40–50 минут. Крем должен схватиться по краям, но остаться чуть дрожащим в центре.

Дайте заготовке остыть при комнатной температуре. Потом переставьте формочки в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей посыпьте поверхность 1 чайной ложкой сахара и прогрейте его газовой горелкой.

  • Совет: если у вас нет кулинарной горелки, вы можете поставить десерт под максимально разогретый гриль в духовке на 1–2 минуты, но очень внимательно следите, чтобы сахар не сгорел.

Шарлотка с яблоками по-французски — смотрите, как приготовить необычную версию любимого пирога!

Читайте также
Самый быстрый крем для любого десерта! 12 лучших рецептов крем-чиза
Семья и жизнь
Самый быстрый крем для любого десерта! 12 лучших рецептов крем-чиза
Французские профитроли — лучше, чем в кафе: рецепт за 20 минут
Семья и жизнь
Французские профитроли — лучше, чем в кафе: рецепт за 20 минут
Простая закуска на праздничный стол: сырные “розочки” из слоеного теста
Семья и жизнь
Простая закуска на праздничный стол: сырные “розочки” из слоеного теста
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Общество
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Общество
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
крем
десерты
лакомства
кулинария
рецепты
простой рецепт
быстрые рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Мединский ответил, почему россияне интересуются историей
В России парковочные места дорожают быстрее жилья
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.