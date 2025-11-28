Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль

Крем-брюле — это настоящий шедевр французский кухни, который к тому же очень легко приготовить дома. Делимся секретами и точным рецептом!

Возьмите 500 мл жирных сливок (советуем брать жирностью не менее 33%) и влейте их в сотейник. Подогрейте до очень горячего состояния, но не допускайте закипания. Всыпьте пакетик ванили (1 г).

Теперь приготовим яичную основу. В отдельной миске соедините 100 граммов сахара и 5 яичных желтков. Тщательно разотрите их венчиком, пока масса не станет светлой и однородной. Не нужно взбивать ее до пышных пиков! Аккуратно влейте теплые ванильные сливки в желтковую смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, чтобы желтки не свернулись.

Получившуюся смесь разлейте через ситечко по формочкам. Поставьте их в глубокую форму. Залейте в нее горячую воду так, чтобы она доходила где-то до середины формочек. Отправьте десерт в духовку, разогретую до 150 градусов, приблизительно на 40–50 минут. Крем должен схватиться по краям, но остаться чуть дрожащим в центре.

Дайте заготовке остыть при комнатной температуре. Потом переставьте формочки в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей посыпьте поверхность 1 чайной ложкой сахара и прогрейте его газовой горелкой.

Совет: если у вас нет кулинарной горелки, вы можете поставить десерт под максимально разогретый гриль в духовке на 1–2 минуты, но очень внимательно следите, чтобы сахар не сгорел.

