Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Французская шарлотка с яблоками отличается от традиционной русской версии тем, что она готовится на основе ванильного бисквита с добавлением сливочного масла и пряностей. Это делает текстуру десерта более нежной и влажной, а вкус — более насыщенным и ароматным. Такой десерт отлично подходит для уютных семейных посиделок, а еще им можно впечатлить гостей. Повторите его по нашему рецепту.

Ингредиенты

Яблоки (желательно взять кислые плоды) — 4-5 шт.

Масло сливочное — 100 г

Куриные яйца — 4 шт.

Сахар — 150 г

Мука пшеничная — 150 г

Сахар ванильный — 1 ч. л.

Корица (порошок) — 1 ч. л.

Сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления

Как следует помойте плоды и уберите с них кожуру, выньте семена и сердцевину. Нарежьте яблоки тоненькими ломтиками, а затем как следует посыпьте их порошком корицы. Оставьте яблоки и корицу в отдельной емкости минут на 15–20, чтобы наш основной ингредиент пропитался.

В это время займитесь тестом: разбейте в миску яйца, добавьте к ним сахарный песок и ванильный сахар, взбейте все вместе до пышности. Постепенно и аккуратно отправляйте в эту же смесь предварительно просеянную муку. Важно: тесто следует плавно мешать лопаткой, как бы перекладывая его снизу наверх. Так вы сохраните его легкость и воздушность. Сливочное масло растопите на плите или в микроволновке и аккуратно отправьте в тесто.

Подходящую для пирога форму смажьте маслом. Можно еще слегка присыпать ее мукой или укрыть бумагой. Половину теста отправьте в форму, засыпьте туда яблоки с корицей, залейте остатками теста.

Выпекайте десерт в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Он должен быть готов где-то через полчаса (зависит от вашей духовки). Готовность проверяйте с помощью деревянной палочки.

Получившийся десерт перед подачей присыпьте сахарной пудрой. Только не украшайте его совсем горячим, немного охладите.

Вот любопытная информация о шарлотке с яблоками по-французски:

калорийность — около 220 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1 часа.

