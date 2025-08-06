По-сербски и по-корейски! Два лучших рецепта из кабачков — вкусно и быстро!

По-сербски и по-корейски! Два лучших рецепта из кабачков — вкусно и быстро!

Кабачки по-сербски и по-корейски — два взрыва вкуса! Если обычные жареные кабачки вам надоели, попробуйте эти два ярких рецепта — они превратят скромный овощ в кулинарный шедевр. Сербский вариант — это ароматная запечённая закуска, а корейский — остро-сладкие маринованные ломтики.

Кабачки по-сербски

Молодые кабачки (500 г) режем кружками толщиной 1 см. Выкладываем в форму, солим, перчим. Сверху кладём тонкие ломтики бекона (100 г), посыпаем тёртым сыром (150 г). Смешиваем 2 яйца со 100 мл сливок, заливаем смесью. Запекаем 25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подаём горячими с зеленью.

Кабачки по-корейски

Кабачки (700 г) нарезаем тонкой соломкой. Добавляем 1 натёртую морковь, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. красного перца. Разогреваем 50 мл растительного масла с щепоткой кориандра, заливаем овощи. Добавляем 1 ст. л. уксуса, перемешиваем. Оставляем мариноваться на 3 часа в холодильнике.

Оба рецепта готовятся быстро, но дают совершенно разные вкусы — нежный сливочный и пикантно-острый. Идеальная пара для летнего застолья!

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