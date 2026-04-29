Просто тру кабачок и заливаю яйцами: теперь завтраки — любимый прием пищи у всей семьи

Завтрак из кабачка и яиц — это сытное, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое готовится на сковороде за 15 минут. Ради этой вкуснятины вы полюбите вставать по утрам.

Нежная кабачковая лепешка, залитая яйцом, с ветчиной, сыром и помидором внутри, получается румяной, с хрустящей корочкой и тягучей начинкой.

Для приготовления понадобится: 1 молодой кабачок, 2 яйца, 2 ломтика ветчины, 50 г твердого сыра, 1 помидор (по желанию), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Яйца взбейте с солью и перцем. На разогретой сковороде с маслом выложите кабачок ровным слоем, обжарьте 2-3 минуты. Залейте кабачок яйцами. Жарьте, пока низ не схватится. Аккуратно переверните лепешку лопаткой. На половину лепешки выложите ветчину, помидор и сыр. Накройте второй половинкой, сложив лепешку пополам. Жарьте с каждой стороны по 2-3 минуты до расплавления сыра и румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить творожную пиццу на лаваше на замену сырникам.

Проверено редакцией
рецепты
завтраки
кабачки
Дарья Иванова
1 молодой кабачок
2 яйца
2 ломтика ветчины
50 г твердого сыра
1 помидор (по желанию)
соль, перец
растительное масло
Кабачок натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Яйца взбейте с солью и перцем. На разогретой сковороде с маслом выложите кабачок ровным слоем, обжарьте 2-3 минуты.
Залейте кабачок яйцами. Жарьте, пока низ не схватится. Аккуратно переверните лепешку лопаткой.
На половину лепешки выложите ветчину, помидор и сыр. Накройте второй половинкой, сложив лепешку пополам.
Жарьте с каждой стороны по 2-3 минуты до расплавления сыра и румяной корочки.
