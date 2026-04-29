Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика

Осужденная за педофилию учительница из США отправилась в тюрьму на 10 лет

В Лос-Анджелесе суд вынес приговор 44-летней Коллин Джо Матарико, бывшей преподавательнице школы имени Джона Берроуза, сообщает New York Post. Женщину признали виновной в совращении и изнасиловании 13-летнего ученика. Следствие установило, что педагог не только принуждала подростка к интимной близости в своем автомобиле, но и предоставляла ему марихуану.

Важной уликой в деле стала личная переписка Матарико с пострадавшим школьником, обнаруженная правоохранителями. В сообщениях женщина признавалась, что бросила ради подростка мужа и осознает риск оказаться за решеткой в случае разоблачения. По итогам разбирательства 27 апреля суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным запретом на любые контакты с жертвой.

Реакция осужденной на решение суда оказалась крайне неоднозначной и вызвала резонанс в прессе. По свидетельству корреспондентов, услышав вердикт, Матарико лишь улыбнулась и покачала головой, отказавшись от последнего слова. На протяжении всего процесса бывшая учительница вела себя отстраненно, ограничиваясь лишь короткими подтверждениями того, что суть приговора ей понятна.

Ранее 34-летняя сотрудница школы Бренда Меза из Колорадо призналась полиции в интимной связи с 13-летним учеником. На допросе подозреваемая заявила о своей одержимости подростком и призналась, что ревновала его к сверстницам.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
