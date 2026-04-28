28 апреля 2026 в 16:03

В Госдуме нашли способ борьбы с дефицитом кадров в промышленности

Депутат Арефьев призвал обеспечить профтехучилища производственными педагогами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев призвал обеспечить профессионально-технические училища производственными преподавателями для борьбы с дефицитом кадров. По его словам, сказанным NEWS.ru, в настоящее время учебные заведения чаще занимаются подготовкой специалистов в области гуманитарных наук.

В России профессионально-технические училища перешли на гуманитарные науки, стали выпускать менеджеров, юристов и экономистов. Такие рабочие профессии, как слесарь, токарь, фрезеровщик и все другие специальности, которые нужны в промышленности, были невостребованы, их никто не готовил. Для борьбы с дефицитом кадров нам надо готовить специалистов для производственных предприятий. Для этого необходимо обеспечить профтехучилища учителями, которые смогут обучать квалифицированные кадры, — сказал Арефьев.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что страна никогда ранее не испытывала такого острого дефицита рабочей силы. По ее словам, нынешнее состояние рынка труда представляет собой уникальное явление в новейшей истории.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
