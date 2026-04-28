Суд запретил ресурсы с песнями Face и Бернема Останкинский суд запретил ресурсы с песнями Face и Бернема за пропаганду суицида

Останкинский суд Москвы принял решение запретить несколько интернет-ресурсов, содержащих песни с пропагандой суицида, включая композиции рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Суицид», а также комика и музыканта Бо Бернема Kill yourself, передает Telegram-канал «112». Такое решение было вынесено по требованию прокурора.

Запрет затронул сразу несколько сайтов с песнями популярных исполнителей, которые несут угрозу жизни и духовному развитию детей, отметили в суде. Лица, осуществляющие распространение подобного контента, подлежат административной ответственности, добавили в правоохранительных органах. Отмечается, что в сентябре 2020 года к творчеству Face уже возникали вопросы со стороны Роспотребнадзора, который тогда запретил текст трека «Суицид».

Ранее сообщалось, что книжный сервис «Литрес» начал изучать ситуацию с маркировкой произведений русских классиков Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого в рамках закона о пропаганде наркотиков. Отмечается, что в некоторых произведениях классиков уже появилась маркировка о запрещенных веществах.