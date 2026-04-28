Энберт раскрыл медальные шансы юниоров из РФ на международных стартах Энберт: российские юниоры войдут в топ в случае допуска на международные старты

У российских юниоров есть шанс войти в топ на международных соревнованиях в случае допуска, считает серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт. В разговоре с «Чемпионатом» он оценил эту возможность как «умеренно позитивную».

Конечно, есть шанс войти в мировой топ. У нас прекрасные юниоры, сложные программы. Оцениваю возможность как умеренно позитивную, — сказал Энберт.

Заседание Международного союза конькобежцев (ISU) состоится 9 июня на Тенерифе (Испания). Там могут быть рассмотрены вопросы о допуске россиян, включая взрослых атлетов. Россия лишилась допуска к международным турнирам в 2022 году.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина похвалила фигуристку Камилу Валиеву за возвращение после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. По ее словам, у Валиевой будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму к следующему сезону. Она добавила, что возраст и техника позволяют этого добиться.