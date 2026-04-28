28 апреля 2026 в 17:00

Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль

Политолог Жарихин: Киев может попытаться атаковать балкеры с российским зерном

Украина, пригрозившая Израилю санкциями за покупку российского зерна, может начать нападать на балкеры с пшеницей, предположил в беседе с NEWS.ru директор Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Он напомнил, что Киев прежде уже атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

Украина совершенно спокойно била беспилотниками по Каспийскому нефтяному консорциуму, где часть акций принадлежит компаниям из США. [Президента Украины] Владимира Зеленского ничего не остановило, — заметил эксперт.

По его мнению, Киев может не побояться возможной реакции ближайшего союзника Израиля — Соединенных Штатов. Американский президент Дональд Трамп сейчас слишком занят войной с Ираном, напомнил Жарихин.

Трампу сейчас не до разборок между его младшими партнерами, он увяз в конфликте на Ближнем Востоке. Поэтому партнеры вполне могут начать драться, — уверен он.

Ранее журналист Сергей Пашков объяснил, зачем украинские власти вступили в конфликт с Израилем. Он полагает, что попытки Киева развязать дипломатический скандал призваны продемонстрировать лояльность Европе.

Кристина Воронина
