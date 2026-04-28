«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии

Предложение о запрете русских имен и фамилий в Латвии может привести к трагическим последствиям для всего народа, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал заявление депутата Рижской думы Алексея Росликова о соответствующей инициативе латвийских политиков. По словам сенатора, идеи, имеющие фашистскую подоплеку, способны стать причиной краха республики.

[Предложение запретить русские имена и фамилии] — это очевидные реликты фашизма. И те люди, которые в Латвии распространяют подобные идеи, не понимают, что они ведут страну и нацию к смысловому коллапсу. Потому что на таких идеях фашистского толка республика далеко не уедет, независимо от ее местонахождения: будь то в Европе, у Балтийского моря или у Тихого океана. Если они этого не осознают, то находятся в очень тяжелом положении, которое грозит трагедией всему латвийскому народу, — высказался Карасин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил считать страны Балтии и Польшу участниками украинского конфликта из-за их помощи Киеву в организации атак на Россию. По его словам, лидеров этих государств можно было бы привести в чувство ударом ракеты «Орешник».