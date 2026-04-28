Лица, признанные в РФ иноагентами, стремятся любыми способами заставить россиян отказаться от своих исторических корней, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с информационной службой «Вести». По ее словам, особенно болезненно иноагенты реагируют на цитирование русских классиков.

Вы знаете, как у нас иноагенты остро реагируют на то, что я цитирую наших классиков, наших исторических и общественных деятелей, поэтов, писателей. Вы даже не представляете, как их корежит. Я сначала не могла понять почему, а потом осознала, что и на этом направлении они считают, что должны сделать все, чтобы мы отказались от своей памяти, чтобы мы отказались от своих корней, — указала дипломат.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что СМИ-иноагенты готовятся к активному вмешательству в выборы. Он рассказал, что ожидаются попытки дискредитации кандидатов из числа участников специальной военной операции и итогов голосования в Донбассе и Новороссии.

Также в аппарате Совета безопасности РФ сообщили, что число преступлений экстремистской направленности в России за январь — март 2026 года выросло на 28,3%. Там отметили, что большая часть таких правонарушений совершена в интернете.