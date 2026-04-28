В Совбезе указали на рост числа экстремистских преступлений в России

Число преступление экстремистской направленности в России за январь-март 2026 года выросло на 28,3%, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. Там отметили, что большая часть таких правонарушений совершена в интернете, передает ТАСС.

Ранее правоохранительные органы задержали в Самарской области десятерых участников неформального молодежного объединения футбольных болельщиков The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По версии следствия, в 2024–2025 годах члены этой группировки занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской, символики.

До этого суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шести активистам движения «Весна» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Самый большой срок получила Анна Архипова — 12 лет колонии строгого режима. По данным следствия, она публиковала посты движения в соцсетях.