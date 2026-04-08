Суд определился с наказанием для фигурантов дела «Весны»

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шести активистам движения «Весна» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает «Фонтанка». Самый большой срок получила Анна Архипова — 12 лет колонии строгого режима. По данным следствия, она публиковала посты движения в соцсетях.

Самые мягкие сроки получили Валентин Хорошенин и Евгений Затеев — шесть лет и два месяца колонии. Фигурантов обвиняли в нарушении нескольких статей уголовного кодекса, включая распространение фейков об армии России и вовлечение в массовые беспорядки.

Отмечается, что из назначенных сроков вычтут отбытое в СИЗО. Всего по делу «Весны» проходили более 20 фигурантов. Большинство из них уехали из России, были объявлены в розыск, а также внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

