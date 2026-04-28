Гендиректор Эрмитажа обратился к Путину после освобождения Бутягина

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы, сообщает пресс-служба музея. По его словам, пока детали неизвестны, но можно только поблагодарить главу государства.

Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи, — сказал Пиотровский.

Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Его освободили в ходе обмена Варшавы и Минска. Процедура прошла по формуле «пять на пять». Обмен состоялся на границе двух государств. Он стал завершением переговорного процесса между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши.

Ранее член Совета по правам человека и правозащитник Ева Меркачева назвала освобождение Бутягина большой победой международного права. По ее словам, эта история показала, что Российская Федерация не оставляет своих граждан в беде.