Гендиректор Эрмитажа обратился к Путину после освобождения Бутягина

Пиотровский поблагодарил Путина за освобождение археолога Бутягина

Михаил Пиотровский Михаил Пиотровский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы, сообщает пресс-служба музея. По его словам, пока детали неизвестны, но можно только поблагодарить главу государства.

Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи, — сказал Пиотровский.

Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Его освободили в ходе обмена Варшавы и Минска. Процедура прошла по формуле «пять на пять». Обмен состоялся на границе двух государств. Он стал завершением переговорного процесса между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши.

Ранее член Совета по правам человека и правозащитник Ева Меркачева назвала освобождение Бутягина большой победой международного права. По ее словам, эта история показала, что Российская Федерация не оставляет своих граждан в беде.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский блогер «обалдел» от уникальной услуги на вокзале в США
Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК
«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов
Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе
В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну
Международные структуры обвинили в замалчивании преступлений против СМИ РФ
Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат
Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах
Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы
На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта
Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых
Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной
Анджелина Джоли может столкнуться с пугающим заболеванием
Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы
В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ
Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств
Экс-главу крупной букмекерской компании отправили в колонию
Экс-депутат Рады ответил, как можно ускорить победу России в СВО
«Нет пределов глупости»: Латвию высмеяли за решение запретить русские имена
«Как пушечное мясо»: Захарова дала один совет Мерцу
Дальше
