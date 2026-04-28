Эксперт предположила реакцию Лондона на нарушение Трампом протокола

Великобритания смирится с нарушением президентом США Дональдом Трампом протокола во время встречи с королем Карлом III, заявила РИА Новости британский эксперт по этикету и протоколу, известная как «королева британского этикета» Лора Виндзор. При этом она отметила, что американскому лидеру должны были подсказать, как следует и не следует себя вести во время беседы с монархом.

Они смирятся с этим, но президент Трамп, или, скорее, сотрудники его протокольной службы, должны были подсказать ему, что так не следует делать, — сказала Виндзор.

По словам эксперта, в Великобритании считают, что власть монарха имеет божественное происхождение. Исходя из этого, никто из людей не может прикасаться к представителю королевской семьи без его на то явного согласия или четкого сигнала, такого как инициативное рукопожатие.

Ранее сообщалось, что Трамп нарушил негласный протокол, похлопав Карла III по плечу. Инцидент произошел в первый день государственного визита британского монарха в Белый дом. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что, хотя формально это нарушение, король не возражал.