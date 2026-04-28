Трамп сообщил о срочной просьбе Ирана

Иран обратился к Вашингтону с экстренной просьбой как можно скорее открыть Ормузский пролив, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По словам главы Белого дома, иранская сторона подтвердила серьезный внутриполитический кризис, связанный с неопределенностью относительно верховного руководства страны.

Иран только что проинформировал нас о том, что они находятся в состоянии «коллапса». Они хотят, чтобы мы «открыли Ормузский пролив» как можно скорее, пока они пытаются разобраться в ситуации со своим руководством (что, я верю, им удастся сделать!), — написал Трамп.

Ранее депутат парламента Исламской Республики Алаэддин Боруджерди сообщил, что Центральный банк Ирана открыл четыре счета, чтобы взимать плату за проход через Ормузский пролив в риалах, юанях, долларах и евро. По его словам, сборы помогают принимать силы КСИР.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из целей, поэтому просили переговоры. Так он ответил на слова американского президента, назвавшего себя победителем в конфликте.