В США запустили «реактивнную» депортацию детей-мигрантов

В США ускоряют процедуру депортации детей-мигрантов, находящихся под стражей, передает CNN со ссылкой на чиновников и адвокатов. По его информации, даты судебных слушаний, где решается право ребенка оставаться в стране, переносят на недели или месяцы вперед. Такая спешка заметно осложняет подготовку юристов, защищающих интересы несовершеннолетних, сказано в публикации.

Как уточняет телеканал, детям приходится по несколько раз в течение короткого времени являться в суд и отчитываться о ходе своих дел, причем, по информации источника, иногда без адвокатов. Частые заседания усиливают стресс у несовершеннолетних, которые только начинают разбираться в судебной и иммиграционной системе, добавляет телеканал.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети отчетное видео о деятельности Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В качестве саундтрека использована песня All Star группы Smash Mouth из мультфильма «Шрек». Видео начинается со знаменитой сцены, в которой Шрек выходит из своего жилища и произносит фразу: «Что вы делаете на моем болоте?».