Нападение на врачей в Махачкале: новые факты, состояние потерпевших

Пострадавший при нападении на больницу в Махачкале хирург пришел в себя. Ранее коллеги записывали видеообращения в поддержку врача, у которого дома остался новорожденный ребенок. Второй медик также идет на поправку. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как чувствуют себя пострадавшие в Махачкале врачи

Пострадавший от нападения неадеквата с ножом хирург Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале пришел в себя и начал разговаривать, сообщила NEWS.ru сестра медика. По ее словам, к доктору уже начали пускать родственников.

«В пятницу в восемь вечера он пришел в себя. Но говорить не мог, жестами объяснял, что все хорошо. Сейчас он уже потихоньку говорит, к нему в палату в тот день пустили только отца и сестру, на следующий день жену. В день по одному-два человека впускают. Хоть он и пришел в себя, но пока остается в реанимации», — рассказала она.

25 апреля в пресс-службе Минздрава Дагестана заявляли, что улучшилось общее состояние хирурга и параметры его жизнедеятельности. Там отметили, что второго пострадавшего намерены в скором времени выписать из стационара.

Заместитель главного врача РКБ по хирургии Абусупьян Магомедов добавил в беседе с журналистами, что о выписке хирурга говорить пока рано, но он действительно идет на поправку.

«Поддержка всегда важна, все после этого инцидента начали предлагать свою помощь, и это имеет очень большое значение. Нам удалось справиться своими силами», — сказал Магомедов.

Он добавил, что защищавший коллегу травматолог Джамал также идет на поправку. Однако и он остается под медицинским наблюдением в клинике. Магомедов отметил, что уже через час после нападения коллектив больницы смог возобновить работу и прием пациентов.

Как произошло нападение на больницу

Инцидент произошел 23 апреля. Мужчина, приехавший в больницу с родственниками, остался ожидать, пока те получали медицинские услуги. Сначала он бесцельно бродил по помещению, выходил на улицу и возвращался, а потом зашел в кабинет хирурга и набросился на него с ножом. На помощь коллеге пришел травматолог, но тоже получил ранение.

Допрос СК РФ подозреваемого в покушении на убийство двух медицинских работников

После нападения злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками охраны медицинского учреждения. Позже правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района, уроженец села Тлярата. В ходе допроса нападавший сообщил, что целенаправленно пошел на конфликт с хирургом, а второй врач не был его целью.

«Нанес ножевые ранения хирургу. Я сначала хотел поговорить, но как получилось, так получилось. Убивать я его не хотел, но драться тоже не получилось. <…> Я хотел попасть именно к этому хирургу и зашел в кабинет, он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй [врач] мне был не нужен, но он бросился на меня, я на автомате и его [ранил]», — сказал он.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Задержанного мужчину направили на медицинское освидетельствование. Злоумышленник признался, что находился в состоянии наркотического опьянения.

Что рассказали о врачах их знакомые и родные

В день нападения хирург не должен был работать, рассказала NEWS.ru его сестра. По ее словам, он подменял коллегу.

«Я не слышала о нем (хирурге. — NEWS.ru) негативных отзывов. В больнице он заменял коллегу на дежурстве. Никаким боком не был знаком с этим наркошей», — сказала девушка.

Знакомый медика в беседе с NEWS.ru отозвался о нем как об отзывчивом профессионале и порядочном человеке.

«Он всегда все сделает для блага пациента. Очень вежливый, порядочный, отзывчивый, никогда не был замечен в конфликтах», — сказал собеседник.

Еще один знакомый врача охарактеризовал его в беседе с NEWS.ru как «достойного и хорошего» человека.

Суд над подозреваемым в покушении на убийство двух медицинских работников

Где сейчас напавший на больницу

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца 32-летнего подозреваемого в нападении на врачей. Как писало РИА Новости со ссылкой на следователя, тот работает ведущим специалистом управления образования Гумбетовского района Дагестана.

«К уголовной ответственности привлекается Сурхаев Шамиль Сурхаевич, 1994 года рождения, уроженец села Тлярата Гумбетовского района. Являясь государственным служащим, а именно ведущим специалистом управления образования муниципального района „Гумбетовский район“, совершил общественно опасное деяние в медицинском учреждении, где напал на двух медицинских сотрудников», — сказал следователь на заседании суда.

Подозреваемый сообщил, что работает ведущим специалистом по спорту.

