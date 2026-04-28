Пора собираться на шашлыки? Погода в Москве на майские праздники

Пора собираться на шашлыки? Погода в Москве на майские праздники

В Москве продолжается «апрельская зима», но уже скоро ситуация изменится. Что происходит с погодой в столице 28 апреля, когда вернется летнее тепло, стоит ли готовиться к шашлыкам на майских праздниках?

Как поменялась погода в Москве к 28 апреля

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве продолжается «апрельская зима». Второй день подряд в столице обновляется суточный рекорд высоты снежного покрова: на ВДНХ он достиг 10 см, перекрыв рекорд 1971 года, по Москве различается от шести до 13 см. Больше всего снега, 23 см, выпало в Дмитрове.

«Циклон медленно смещается своим центром в районы Вологодской области. Он сохранит в небе над регионом плотные облака, вызовет осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха — +1–3 градуса, по области ожидается до +5. Атмосферное давление ниже нормы. В среду местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, ночью — от −1 до +1, днем — +3–5 градусов», — прогнозирует Леус.

Из-за неблагоприятной погоды жителей Москвы призвали не выходить 28 апреля на улицу без лишней необходимости.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чего ждать в Москве на майские праздники, Первомай и День Победы

По прогнозу Foreca, ненастная погода в Москве продлится до 1 мая. Снизится количество осадков, температура подрастет до +8 градусов днем, однако Первомай Москва будет встречать с циклоном, плотной облачностью и осадками.

Однако уже на первых майских праздниках произойдет резкая перемена погоды: к 3 мая температура вырастет на 10 градусов — при безоблачной погоде днем будет +18 градусов, а ночью — +7. Укороченная трудовая неделя будет еще теплее: к пятнице, 8 мая, дневная температура вырастет до +21 градуса, ночью будет +13, прогнозирует Foreca.

ИА «Метеоновости» дает иной прогноз: пик тепла придется именно на первые майские праздники, в то время как с 8 по 11 мая температура снизится до +7–8, а после — +10–11 градусов. Только к середине мая начнет снова теплеть.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, можно ли ехать на шашлыки

Петербург тоже пока ощущает влияние уходящего циклона, отмечает Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, более интенсивные осадки ожидаются на востоке области. Температура воздуха — +5–7 градусов, в Ленобласти — +2–7. Атмосферное давление будет около нормы. В среду без существенных осадков, ночью — до +2, днем — +6–8 градусов», — прогнозирует Леус.

«Общее улучшение погоды начинается во второй половине недели. Осадки прекращаются, ветер ослабевает, а температура воздуха уже достигнет +10 градусов. С 1 мая дальнейшее улучшение погоды и повышение температуры воздуха до +15 градусов и даже выше», — прогнозирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным Foreca, в Петербурге также резко потеплеет только 1 мая. На неделе ожидаются небольшие осадки, днем температура будет держаться около +14–15 градусов, ночью — +7–8. Новая волна тепла придет с 6 мая, потеплеет до +20 градусов, но вместе с циклоном 4 мая придут осадки.

ИА «Метеоновости» утверждает, что на вторых майских праздниках Петербург ожидает новое похолодание, до +7 днем и +2 ночью. Только после этого начнется стабильный рост температуры при солнечной погоде.

Читайте также:

Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

Смертоносный ураган над Россией 27 апреля: жертвы, разрушения, пострадавшие

Москву завалило снегом 27 апреля: рекорды погодной опасности, пострадавшие