Майские праздники-2026: календарь выходных и почему отпуск — не лучшая идея

Майские праздники-2026: как отдыхаем, календарь выходных и почему отпуск в мае невыгоден

Начало последнего весеннего месяца в нашей стране для трудящихся по стандартному графику 5/2 всегда словно маленький подарок судьбы. Пара государственных праздников, которая выпадает на первую майскую декаду, дарит нам сразу несколько дополнительных выходных дней, сокращая волшебным образом, как правило, одну или сразу две рабочие недели на день-другой. Однако, если мельком заглянуть в так любимый всеми кадровиками и бухгалтерами производственный календарь и найти там май 2026 года, то и в этот раз картина вырисовывается весьма приятная: из 31 дня нерабочими окажутся целых двенадцать! Такое соотношение в 2026 году встречалось только в январе.

Правда, есть одно «но». Для значительной части наших соотечественников майская «благодать» существует лишь на бумаге и вопрос, как мы отдыхаем на майские праздники в 2026 году — их как будто бы мало волнует. Медики, пожарные, сотрудники полиции, авиадиспетчеры и другие специалисты, от чьей работы зависит жизнь и безопасность людей, трудятся по собственному графику, где расписаны заранее все их смену и дежурства — независимо от того, что написано в так называемом «производственном календаре». Их выход на службу в нерабочий, праздничный день, компенсируется двойной оплатой труда или добавочным днем отдыха — подробнее об этом поговорим отдельно. Остальным же важно четко понимать, как выглядят рабочие и праздничные дни мая, когда выходить на работу, а когда — смело собирать рюкзак на дачу. Разберем все по порядку.

Официальные праздничные дни в мае 2026 года

Российское законодательство устанавливает в мае два нерабочих праздничных дня закрепленных в российском Трудовом кодексе:

1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы.

Только эти две даты имеют статус государственных праздников и от них появляются в нашей привычной жизни рабочие и праздничные дни мая. Остальные нерабочие дни в мае — это либо стандартные субботы и воскресенья, либо перенесенный выходной, о котором речь пойдет чуть ниже.

Календарь выходных для пятидневной и шестидневной рабочей недели

Производственный календарь на май 2026 года существенно зависит от формата трудовой недели.

Работникам на пятидневке в мае предстоит:

рабочих дней — 19, причем восьмое число будет сокращенным на один час днем, как предпраздничный (ст. 95 ТК РФ);

нерабочих дней — 12;

норма рабочего времени при 40-часовой неделе — 151 час.

Работникам на шестидневке майский расклад выглядит иначе:

рабочих дней — 24 (суббота, 2 мая, остается рабочей);

нерабочих дней — 7;

предпраздничный сокращенный день — 8 мая;

норма рабочего времени — тот же 151 час.

Выходные дни в мае 2026 года при шестидневке приходятся исключительно на воскресенья: 4, 10, 17, 24 и 31 мая, а также на 1 мая и перенесенный выходной 11 мая. Все субботы, кроме 9 мая (которое в 2026 году само по себе суббота), остаются рабочими.

Как переносятся выходные в мае 2026 года: откуда взялось 11 мая

В 2026 году День Победы — 9 мая — выпадает на субботу, то есть фактически совпадает с обычным выходным днем. По закону праздник не может просто «раствориться» в стандартном выходном.

Порядок переноса четко описан в части 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ: когда нерабочий праздничный день «пересекается» с выходным, следующий за ним рабочий день объявляется нерабочим. Ближайшим таким днем в 2026 году стал понедельник, 11 мая — он и получил статус официального выходного.

Как отдыхаем с 1 по 11 мая: длинные выходные

Майские праздники в 2026 году — и как мы в эти дни отдыхаем — удобнее всего рассматривать двумя «волнами».

Первая волна: 1–3 мая (пятница — воскресенье)

1 мая — Праздник Весны и Труда, позволяющий «прогулять» работу день на законных основаниях;

2 мая — стандартная суббота, выходной;

3 мая — воскресенье, разумеется, тоже выходной.

Рабочая пятидневка между праздниками: 4–8 мая

понедельник–четверг — полноценные дни труда;

8 мая (пятница) — в этот день мы отдаем свой профессиональный долг работодателю, но делаем это в укороченном на один час варианте.

Вторая волна: 9–11 мая (суббота — понедельник)

9 мая — День Победы;

10 мая — воскресенье, выходной;

11 мая — перенесенный выходной .

Следовательно, после вторых майских «каникул» первый рабочий день наступает во вторник, 12 мая.

Почему брать отпуск в мае невыгодно: расчет отпускных и потеря дохода

Почему невыгодно брать отпуск в мае — объясняем на примере. Отпускные начисляются исходя из среднедневного заработка за предшествующие 12 месяцев. Согласно статье 139 ТК РФ, при расчете используется коэффициент 29,3 — среднемесячное число календарных дней. Зарплата же за отработанный месяц рассчитывается исходя из реального числа рабочих дней в этом месяце. Чем их меньше — тем «дороже» каждый.

Посмотрим на конкретных цифрах при окладе 70 000 рублей:

средний отпускной день: 70 000 × 12 / (29,3 × 12) = ~2 389 рублей;

цена одного рабочего дня в мае (19 дней): 70 000 / 19 = ~3 684 рубля;

цена одного рабочего дня в апреле (22 дня): 70 000 / 22 = ~3 182 рубля.

Получается, что в мае каждый рабочий день дороже среднегодового — а отпускные всегда выплачиваются по среднему. Уходя в отпуск в мае, вы буквально отдаете «дорогой» день за «дешевый».

Оплата майских праздников расчет отпускных затрагивает не напрямую: сами нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая) в отпуск не включаются и не оплачиваются как отпускные — они просто не считаются. Однако, из-за малого числа рабочих дней потери все равно ощутимы.

Рассчитаем на примере 10 дней отпуска в мае (при окладе, который мы уже рассматривали ранее):

отпускные за 10 дней: 2 389 × 10 = 23 890 рублей;

зарплата за оставшиеся 9 рабочих дней: 3 684 × 9 = 33 156 рублей;

итог за месяц: 57 046 рублей вместо полного оклада;

финансовые потери: около 12 954 рублей.

Для сравнения: аналогичный отпуск в июне (22 рабочих дня) потребует значительно меньших жертв. Надеемся мы смогли разъяснить, почему брать отпуск в мае — невыгодно.

Как оплачиваются праздничные дни в мае

Ситуация зависит от того, отдыхаете вы или работаете.

Если в праздник вы законно можете себе позволить, простите за каламбур, праздность — никаких дополнительных выплат не предусмотрено и не требуется. Оклад при этом не стремится к нулю: согласно ТК РФ, нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения заработной платы.

Если работодатель привлек вас к работе в праздничный день, оплата майских праздников и расчет выплат регулируются статьей 153 ТК РФ. Варианты такие:

Для работников-сдельщиков и тех, кто получает оплату по тарифной ставке, минимальный размер оплаты труда в «красный день календаря» — двойная ставка. Для сотрудников на окладе: если отработанное время не превышает месячную норму, доплата составит не менее одинарной дневной (или часовой) ставки сверх оклада. Если же работа в праздник «перекрыла» норму — сумма вырастает как минимум до двойной ставки. Вместо удвоенной оплаты можно взять отгул. Тогда сам праздничный день оплачивается обычной, одинарной ставкой.

И еще один тонкий момент: Постановление Конституционного суда РФ от 28 июня 2018 года четко говорит, что расчет за труд в праздничный день нельзя делать исходя из одного лишь «чистого» оклада. Учитываться обязаны все дополнительные выплаты: премии, надбавки (например, за выслугу лет), компенсационные и стимулирующие — включая районные коэффициенты.

Когда лучше взять отпуск вместо мая

Несколько по-настоящему хитрых стратегий для ля желающих и на самолет до моря сесть, и не обеднеть:

с 12 мая — взять 4–6 дней сразу после вторых майских; в сумме с уже отгулянными праздниками получается внушительный отдых при умеренных потерях в зарплате;

июнь — 22 рабочих дня, 12 июня — День России; берете четыре дня накануне торжественной даты и отдыхаете с 9 по 14 июня — шесть дней подряд за четыре отпускных;

ноябрь — 20 дней вы обязаны провести на любимой работе, что выгоднее мая, плюсом есть «каникулы» с четвертого по восьмое число благодаря Дню народного единства.

Механика проста: чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже «стоимость» каждого отпускного дня — и тем меньше вы теряете в финансах.

Производственный календарь на май 2026-го — щедрый подарок для желающих урвать дополнительных дни отдыха, но явно не лучший союзник для тех, кто считает каждую копеечку в расчетном листке, но явно не лучший союзник для тех, кто считает каждый рубль в расчетном листке. Пусть рабочие и праздничные дни мая сложатся в вашу пользу — и по времени, и по деньгам.

