16 апреля 2026 в 08:27

Когда раскрывать розы: календарь садовода по регионам для лучшего момента

Когда снимать укрытие с роз: сроки, которые сохранят цветы от выпревания и холода
Весна — время пробуждения в саду, но для нежных красавиц-роз это критический момент. Укрывают их на зиму не просто так: под защитой они спасаются от морозов, ледяного ветра и перепадов температур, которые могут расколоть побеги и погубить весь куст. Однако и с укрытием нужно дружить с осторожностью — неправильное или несвоевременное его снятие грозит загниванием побегов, выпреванием и полной гибелью растения. Давайте разберемся, как не ошибиться в этом деле и дать розам мягкий старт в новый сезон.

Когда именно начинать снятие укрытия с роз?

Сроки зависят сразу от нескольких факторов, и к каждому нужно прислушаться внимательно:

  • по регионам и климату: в южных регионах (Крым, Кавказ) укрытие снимают в конце марта — начале апреля, когда земля начинает оттаивать и днем температура уже стабильно держится выше +10 . В средней полосе и Подмосковье оптимальный период — конец апреля или начало мая, когда почва достаточно прогреется. На Урале и в Сибири придется подождать до середины-конца мая, когда угроза возвратных заморозков минует. Главный ориентир — ночные температуры должны быть не ниже +5 хотя бы неделю подряд;

  • по сорту роз: плетистые и парковые сорта куда более устойчивы к холодам и переносят раскрытие раньше, чем нежные чайные розы и английские гибриды. Если у вас в саду капризные чайные сорта или миниатюрные розы — защищайте их дольше, вплоть до полного установления тепла. Французские розы (Дэвида Остина) и старинные сорта хорошо переносят апрельские морозцы, а вот розы флорибунда требуют более внимательного подхода;

  • по погодным приметам: когда набухнут почки на березе или распустятся подснежники — верный народный знак, что сильных морозов уже не будет. Также ориентируйтесь на поведение птиц: когда вернулись грачи и скворцы, весна уже наступила по-настоящему. Проверьте прогноз погоды на две недели вперед — если нет прогноза ночных заморозков ниже 0 , можете смело начинать процесс;

  • по состоянию почвы: подождите, пока земля под укрытием оттает полностью. Если почва еще мерзлая, корни роз не могут всасывать влагу, и открытый куст будет страдать от засухи на фоне тающего снега вокруг — это парадокс, но реальная беда для растений.

Как правильно открывать розы: снятие укрытия пошагово

Ошибка многих садоводов, которые уже выяснили, когда снимать укрытие с роз, — разом скинуть с кустов «одеяло» и оставить нежные побеги под палящим весенним солнцем. Это приводит к солнечным ожогам, стрессу и даже гибели куста. Правильное раскрытие — постепенное и аккуратное:

  1. Первый этап (за 7–10 дней до полного раскрытия): проветривайте розы, приоткрыв укрытие с северной стороны на несколько часов в день — сначала 2-3 часа, потом увеличивайте до 4-5 часов. Это позволит растениям привыкнуть к свежему воздуху, свету и перепадам температур. В пасмурные дни проветривание можно делать подольше. Если прогноз обещает ночной мороз ниже –5 — закройте укрытие обратно до потепления.

  2. Второй этап (через неделю): полностью снимите плотное укрытие (лапник, агроволокно, мешковину), но оставьте легкий спанбонд или белый лутрасил как защиту от яркого апрельского и майского солнца на 2-3 недели. Солнечные лучи в это время года коварны: они быстро нагревают черную почву, а побеги роз еще не готовы к интенсивному свету после долгой темноты под укрытием.

  3. Третий этап (полное раскрытие): когда установится стабильное тепло и не останется угрозы заморозков, снимите и спанбонд. Обрежьте побеги на высоту 20–30 см в зависимости от сорта, удалите почерневшие, высохшие и больные части стебля. Внимательно осмотрите куст: если видны черные пятна, плесень, мягкие побеги — это признаки выпревания. Спешите с санитарной обрезкой, удалив поврежденные части до живой ткани.

  4. После полного раскрытия: пролейте кусты теплой водой с добавлением марганцовки (бледно-розовый раствор) для дезинфекции. Через неделю подкормите комплексным удобрением с микроэлементами — азотом, фосфором, калием и бором. Разрыхлите почву вокруг куста на глубину 5–7 см, мульчируйте перегноем или компостом слоем 5 см. Это поможет сохранить влагу и создаст питательную среду для корней.

  5. Опасность поспешности: если раскрыть розы слишком рано, возвратные заморозки могут обморозить молодые побеги, и растение потратит силы на восстановление. Если раскрыть слишком поздно — под влажным укрытием побеги начнут выпревать, покроются плесенью и грибками, что часто приводит к гибели куста.

Помните: розы — благодарные, но капризные растения. Терпение и внимание при раскрытии весной окупятся сторицей летним благоуханием, пышным цветением и здоровьем вашего сада. Когда снимать укрытие с роз — решайте по ситуации в вашем регионе, но всегда делайте это плавно и осторожно. Удачи в уходе за вашими красавицами!

Виктория Семенова
