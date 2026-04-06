06 апреля 2026 в 10:33

Розы без шипов: названия 5 цветов для сада без колючек и капризных красавиц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Большинство садоводов любят розы за их королевскую красоту и тонкий запах на клумбе, столетиями вдохновляющий великих парфюмеров на легендарные ароматы. Однако далеко не все при великой любви к розам, почти такой же, как у Маленького принца, готовы идти на жертвы ради этих цветов. Большинство садоводов не хотят мириться с капризным характером роз: они нуждаются в тщательном уходе, правильной посадке, регулярной обрезке… В общем, их условия выращивания могут отнять львиную долю времени, проведенного в саду. Кроме того, многих пугают острые шипы роз, которые делают обрезку и уход за ними травмоопасными.

Но у королев любого цветника есть достойные конкуренты, способные завоевать сердце, пожалуй, любого садовода: они выглядят как розы, но не настолько привередливы и колки.

Красивые альтернативы розам

Итак, чтобы создать на участке изысканную атмосферу без лишнего хлопот, присмотритесь к этим недооцененным растениям:

  • Ранункулюс (азиатский лютик): настоящая находка для ценителей идеальных форм, ведь выбор ранункулюсов насчитывает более 600 экземпляров. Его густомахровые бутоны визуально почти неотличимы от пионовидных сортов роз, при этом стебли абсолютно гладкие — ничто не поцарапает ваши руки.

  • Эустома (лизиантус): этот нежный цветок часто называют «розой без шипов» из-за его утонченности и богатой палитры оттенков. Она идеально подходит для создания романтичных клумб и долго радует глаз.

  • Махровые бегонии: низкорослые и яркие, они отлично заменяют бордюрные розы. Современные клубные разновидности имеют пышные «розочки», которые прекрасно чувствуют себя даже в легком затенении.

  • Пионы: особые сорта с корончатой ​​или розовидной формой цветка. Они дают тот же объем и цветочный аромат, но требуют гораздо меньше внимания в плане профилактических мероприятий.

  • Парковые розы и современные сорта шиповника: если вам нужны кустарники, цветущие как розы, выберите декоративный шиповник (например морщинистую розу). Его современные гибриды имеют крупные махровые цветки, но обладают «спартанской» структурой.

Переход на альтернативные варианты — это не отказ от эстетики в палисаднике или рационального подхода к организации пространства на приусадебном участке.

Почему конкуренты роз — лучше самих роз

Если, заменяя розы иными растениями, вы чувствуете себя изменницей, то вот несколько веских аргументов в пользу такого выбора:

  • Долговечность в букете: эустома в срезе стоит до трех недель — в два раза дольше всех роз, что делает ее фаворитом для домашнего декора.

  • Безопасность: отсутствие шипов позволяет работать в саду без плотных перчаток и не подвергать опасности детей и домашних животных.

  • Морозостойкость: лайфхак — посоветуйте шиповник тем, кто не хочет возиться с укрытием роз на зиму, что особенно актуально для климата в раде российских регионов не в южной части нашей страны. Шиповник, к слову, легче выдерживают суровые зимы без дополнительной защиты.

  • Разнообразие: вы можете подобрать цветы, похожие на розы, для любой зоны — от тенистых уголков под деревьями до открытых солнечных террас.

Выбирая для своего сада цветы, похожие на розы, вы освобождаете время для отдыха, а не для бесконечной борьбы с вредителями и колючими ветками. Эти кустарники, цветущие как розы, и нежные многолетники-аналоги создают атмосферу гармонии и уюта. Пусть ваш сад будет добрым и гостеприимным, а каждое прикосновение к растениям приносит только удовольствие и радость.

Ранее мы рассказывали, как создать клумбу не хуже, чем у ландшафтного дизайнера.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Задержанный рассказал, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Косметолог дала советы по уходу за кожей весной
Гендиректор Роскосмоса заявил о «суперсилах» России в космосе
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

