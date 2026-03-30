Соцфонд РФ рассказал, когда пенсионерам сделают выгодный перерасчет

В России в ряде случаев перерасчет пенсий проводится автоматически, если выявляются более выгодные условия учета стажа или заработка, сообщили РИА Новости в Соцфонде РФ. Уточняется, что гражданам для этого не нужно подавать заявления.

Если обнаруживается, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты самостоятельно инициируют сбор документов и делают перерасчет, — сказано в сообщении.

Особое внимание уделяется периодам до 2002 года, когда данные могли сохраняться не полностью. С 2019 по 2025 год проверено более 40 миллионов дел, а в 2026 году планируется проверить еще 1,6 млн пенсионных выплат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила: для матерей-героинь в России предусмотрена пенсия более 100 тыс. рублей. По ее словам, на увеличенные выплаты также могут рассчитывать Герои Труда, Герои России и военные.

До этого стало известно, чтобы получать максимальную страховую пенсию, нужно зарабатывать около 250 тыс. рублей ежемесячно. Размер пенсии по старости в России зависит от количества накопленных пенсионных баллов, или индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).