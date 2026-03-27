27 марта 2026 в 11:47

В Госдуме раскрыли, кому из россиян полагается пенсия свыше 100 тыс. рублей

Депутат Бессараб: для матерей-героинь предусмотрена пенсия свыше 100 тыс. рублей

Для матерей-героинь в России предусмотрена пенсия свыше 100 тыс. рублей, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, на повышенные пенсии могут рассчитывать герои труда и России, а также военные.

Больше 100 тыс. рублей могут получать матери-героини. Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день. Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же, — рассказала Бессараб.

Она отметила, что у военных пенсионеров средняя выплата составляет свыше 46 тыс. рублей. Парламентарий добавила, что пенсии в целом зависят от размера индивидуальных пенсионных взносов. Их можно увеличить на 40%, если дополнительно проработать пять лет. Повысить размер выплаты также можно за счет индивидуальных накоплений.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что работающим пенсионерам в августе 2026 года прибавят до 470 рублей к страховой выплате по старости. Это распространится на тех граждан, которые были официально трудоустроены в 2025 году.

