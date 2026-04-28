Юрист ответил, в каких сферах наиболее распространена коррупция

Юрист Хаминский: коррупция распространена в сферах с доступом к ресурсам

Коррупция зачастую распространена в сферах, имеющих доступ к распределению ресурсов, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, правоохранительные органы уделяют повышенное внимание строительным контрактам и инфраструктурным проектам.

Сегодня в фокусе внимания правоохранительных органов прежде всего находятся управленцы «на земле»: мэры крупных городов, их заместители, региональные министры и руководители госкорпораций на уровне субъектов. Основным критерием повышенного внимания является доступ к распределению ресурсов. Речь идет о земельных участках, муниципальной и региональной недвижимости, строительных контрактах и инфраструктурных проектах, — прокомментировал Хаминский.

В то же время, по словам юриста, повышенное внимание уделяется предприятиям, занимающимся гособоронзаказом. Правозащитник пояснил, что в свете текущей политической ситуации контроль за использованием средств в этом секторе значительно усилился.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, задержанному по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях, может грозить до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. По его словам, на имущество обвиняемого будет наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

