28 апреля 2026 в 18:40

Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Использование инструментов с ИИ при написании научных работ может плохо повлиять на репутацию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи со студентами ИСАА МГУ. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это в некоторых случаях приводит к публичным скандалам.

Помните, что вы сейчас уже не только пишете свои биографии, но вы еще формируете на себя компромат. Это <...> про то, что вы пишете в своих работах, — сказала Захарова.

Ранее председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев заявил, что в России при вузах необходимо создать специальные комиссии по проверке дипломов, написанных с помощью искусственного интеллекта. По его словам, соответствующую инициативу направили в Министерство науки и высшего образования.

До этого заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин предположил, что в будущем искусственный интеллект сможет проводить устные экзамены в вузах и школах. По его мнению, это позволит оценивать знания учеников объективно.

Власть
Россия
Мария Захарова
искусственный интеллект
