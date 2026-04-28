«Убил просто»: Захарова раскритиковала уровень образования американцев

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время работы в США ее больше всего поразил невысокий уровень образования американцев. При этом дипломат отметила, что в США есть выдающиеся личности, а также Силиконовая долина и Уолл-стрит, но в то же время большинство местных не знает физику, химию и географию, передает РИА Новости.

Меня поразило, повторю, у меня много друзей там, видела их плюсы, на мой взгляд, все-таки добрые люди. Но меня убил просто их образовательный уровень. Убил просто, — сказала дипломат.

Ранее президент страны Дональд Трамп отметил, что американское образование и Министерство образования США являются худшими в мире. Американский президент подчеркнул, что правительство хочет, чтобы каждый штат сам контролировал вверенные школы, и тогда они смогут справляться с задачей ничуть не хуже «лучших министерств образования во всем мире».

Также стало известно, что Дональд Трамп может подписать указ об упразднении Министерства образования Соединенных Штатов. Как отмечали источники газеты The Wall Street Journal, планы по ликвидации госоргана и соответствующий документ разрабатывался с момента победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2025 года.