Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 19:21

«Убил просто»: Захарова раскритиковала уровень образования американцев

Захарова призналась, что ее поразил невысокий уровень образования американцев

Мария Захарова Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время работы в США ее больше всего поразил невысокий уровень образования американцев. При этом дипломат отметила, что в США есть выдающиеся личности, а также Силиконовая долина и Уолл-стрит, но в то же время большинство местных не знает физику, химию и географию, передает РИА Новости.

Меня поразило, повторю, у меня много друзей там, видела их плюсы, на мой взгляд, все-таки добрые люди. Но меня убил просто их образовательный уровень. Убил просто, — сказала дипломат.

Ранее президент страны Дональд Трамп отметил, что американское образование и Министерство образования США являются худшими в мире. Американский президент подчеркнул, что правительство хочет, чтобы каждый штат сам контролировал вверенные школы, и тогда они смогут справляться с задачей ничуть не хуже «лучших министерств образования во всем мире».

Также стало известно, что Дональд Трамп может подписать указ об упразднении Министерства образования Соединенных Штатов. Как отмечали источники газеты The Wall Street Journal, планы по ликвидации госоргана и соответствующий документ разрабатывался с момента победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2025 года.

Власть
США
Мария Захарова
МИД
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.