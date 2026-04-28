В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер Умер блогер Андрей Багно, женившийся на беременной не от него африканке

На 47-м году жизни умер популярный блогер Андрей Багно, сообщили в соцсетях. Первые сообщения о его смерти появились в личном аккаунте: там опубликовали фото мужчины в тяжелом состоянии и прощальный текст от имени супруги.

Многие подписчики сначала усомнились в достоверности публикации, предположив взлом страницы. Позже информацию подтвердил родственник блогера.

Мой брат Андрей ушел к Господу, — сообщил Владимир Багно.

Блогеру принес популярность его необычный роман с 22-летней Софией из Кот-д’Ивуара. Пара познакомилась в 2020 году и почти год поддерживала отношения на расстоянии. Позже влюбленные решили сыграть свадьбу. За десять часов до церемонии невеста сообщила о беременности и призналась, что ребенок от другого мужчины. Блогер все же не стал отменять бракосочетание.