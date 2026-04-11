Блогер-миллионник умерла в 26 лет от алкоголизма

В возрасте 26 лет умерла популярная японская блогерша Zepa, сообщили родственники знаменитости в социальной сети X. Ее совокупная аудитория на четырех ведущих онлайн-платформах насчитывала 1,4 млн подписчиков.

В заявлении говорится, что блогерша скончалась скоропостижно, ее близкие приносят извинения за столь внезапное и тяжелое известие. Они также выразили глубокую признательность всем поклонникам, кто на протяжении долгого времени поддерживал девушку.

Свою популярность Zepa набрала благодаря откровенным стримам в формате «разговор с подписчиками», которые нередко сопровождались распитием алкогольных напитков. При этом сама блогерша никогда не скрывала, что страдает алкогольной зависимостью, и публично выражала тревогу по поводу своего состояния.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» и фильму «Бег». Артист скончался на 66-м году жизни. Наумов снялся в нескольких знаковых картинах: исполнил роль Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м — Сережу в легендарном детективном сериале «Следствие ведут знатоки».