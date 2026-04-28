ФСБ показала видео с освобожденным ученым Бутягиным после обмена

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры с ученым Александром Бутягиным, освобожденным в результате обмена на белорусско-польской границе. На видео археолог рассказал, что чувствует себя прекрасно, но пока не верит в свое освобождение, передает ТАСС.

Мне еще трудно их [ощущения] передать, мне еще в это не верится <…> Самочувствие прекрасное. Вроде бы, со мной все хорошо, — сказал Бутягин.

Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Его освободили в ходе обмена Варшавы и Минска. Процедура прошла по формуле «пять на пять». Обмен стал завершением переговорного процесса между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы. По его словам, пока детали неизвестны, но можно только поблагодарить главу государства. Вместе с тем член Совета по правам человека и правозащитник Ева Меркачева назвала освобождение Бутягина большой победой международного права.