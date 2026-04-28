США обвинили в злоупотреблении положением со штаб-квартирой ООН Небензя заявил, что США не выдали визу представителю России в ООН

Соединенные Штаты, продолжая злоупотреблять положением страны, где находится штаб-квартира ООН, не выдали въездную визу представителю российской делегации, заявил постпред РФ Василий Небензя в ходе 48-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН. По его словам, дипломат должен был принять участие в сессии Комитета Организации по информации. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Вынуждены вновь поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. И в этом году въездная виза для участия в работе 48-й сессии Комитета по информации ГА ООН, несмотря на своевременно поданные документы, не была выдана представителю российской делегации, — сказал Небензя.

Он квалифицировал это действие, а фактически бездействие американской стороны, как грубое и систематическое нарушение обязательств по соглашению о принимающем государстве. Дипломат выразил надежду, что Секретариат ООН примет исчерпывающие меры по прекращению этой практики вплоть до запуска процедур арбитража.

Ранее Небензя заявил, что профильные международные структуры предпочитают молчать или избирательно реагировать на преступления против российских СМИ. По словам дипломата, так поощряются новые злодеяния и дискредитируются международная система защиты журналистов и свобода доступа к информации.