28 апреля 2026 в 19:11

США обвинили в злоупотреблении положением со штаб-квартирой ООН

Небензя заявил, что США не выдали визу представителю России в ООН

Соединенные Штаты, продолжая злоупотреблять положением страны, где находится штаб-квартира ООН, не выдали въездную визу представителю российской делегации, заявил постпред РФ Василий Небензя в ходе 48-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН. По его словам, дипломат должен был принять участие в сессии Комитета Организации по информации. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Вынуждены вновь поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. И в этом году въездная виза для участия в работе 48-й сессии Комитета по информации ГА ООН, несмотря на своевременно поданные документы, не была выдана представителю российской делегации, — сказал Небензя.

Он квалифицировал это действие, а фактически бездействие американской стороны, как грубое и систематическое нарушение обязательств по соглашению о принимающем государстве. Дипломат выразил надежду, что Секретариат ООН примет исчерпывающие меры по прекращению этой практики вплоть до запуска процедур арбитража.

Ранее Небензя заявил, что профильные международные структуры предпочитают молчать или избирательно реагировать на преступления против российских СМИ. По словам дипломата, так поощряются новые злодеяния и дискредитируются международная система защиты журналистов и свобода доступа к информации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Вице-премьер России назвал главные ценности страны
Франция и Польша играют с огнем, пять пророчеств Жириновского: что дальше
Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер
Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях
Ректора российского вуза внесли в базу «Миротворца» из-за выставки
Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»
Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе
В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной
Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС
Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса
«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество
На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК
Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева
«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном
Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

