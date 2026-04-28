Пиотровский раскрыл, где сейчас освобожденный археолог Бутягин

Пиотровский: археолог Бутягин находится в Белоруссии и скоро вернется домой

Михаил Пиотровский
Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин находится на территории Белоруссии, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на творческом вечере по случаю открытия нового пространства Союза писателей РФ. По его словам, скоро ученый вернется домой, передает ТАСС.

Прежде чем начать, я хочу поделиться радостью. Сегодня из польской тюрьмы вызволен наш коллега Саша Бутягин, который был арестован в Польше и попал в тюрьму. Он уже на территории Белоруссии и скоро будет дома. Так что все замечательно, — сказал Пиотровский.

Известно, что скоро Бутягин вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу. Освобождение ученого состоялось в рамках обмена на границе между Белоруссией и Польшей. Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева.

Ранее Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению Бутягина из польской тюрьмы. По его словам, пока детали операции неизвестны, но можно только поблагодарить главу государства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Вице-премьер России назвал главные ценности страны
Франция и Польша играют с огнем, пять пророчеств Жириновского: что дальше
Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер
Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях
Ректора российского вуза внесли в базу «Миротворца» из-за выставки
Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»
Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе
В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной
Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС
Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса
«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество
На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК
Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева
«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном
Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

