Пиотровский раскрыл, где сейчас освобожденный археолог Бутягин Пиотровский: археолог Бутягин находится в Белоруссии и скоро вернется домой

Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин находится на территории Белоруссии, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на творческом вечере по случаю открытия нового пространства Союза писателей РФ. По его словам, скоро ученый вернется домой, передает ТАСС.

Прежде чем начать, я хочу поделиться радостью. Сегодня из польской тюрьмы вызволен наш коллега Саша Бутягин, который был арестован в Польше и попал в тюрьму. Он уже на территории Белоруссии и скоро будет дома. Так что все замечательно, — сказал Пиотровский.

Известно, что скоро Бутягин вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу. Освобождение ученого состоялось в рамках обмена на границе между Белоруссией и Польшей. Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева.

Ранее Пиотровский выразил признательность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению Бутягина из польской тюрьмы. По его словам, пока детали операции неизвестны, но можно только поблагодарить главу государства.