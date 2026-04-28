Глава МЧС принял меры для проверки акватории у Туапсе

МЧС увеличит число водолазов у Туапсе для проверки акватории на разлив нефти

Александр Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков принял решение увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе, сообщила пресс-служба ведомства. По данным МЧС, специалисты проведут дополнительные спуски и обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище.

Александр Куренков с оперативной группой на вертолете облетел акваторию Черного моря. Глава МЧС России принял решение увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе. Специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище, — сказано в сообщении.

Куренков прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов. Министр действует по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее на территории всего Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня. Он действует с 28 апреля.

