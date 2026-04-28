28 апреля 2026 в 18:28

Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы

Захарова: каверзные вопросы становятся такими из-за неумения спикера отвечать

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Не бывает каверзных вопросов как таковых, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами ИСАА МГУ. По словам дипломата, вопросы становятся каверзными только тогда, когда спикер не умеет на них отвечать, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть такое понятие — каверзные вопросы. Хотя нет каверзных вопросов. Есть просто вопросы. Они каверзными становятся оттого, что вы не умеете на них отвечать. Вот и все, — сказала Захарова.

Отмечается, что дипломат на протяжении десяти лет занимает пост представителя МИД России. Захарова каждую неделю проводит брифинги, на которых отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.

Ранее представитель МИД сообщила, что признанные в РФ иноагентами люди стремятся любыми способами заставить россиян отказаться от своих исторических корней. По ее словам, особенно болезненно иностранные агенты реагируют на цитирование русских классиков.

Также Захарова восхитилась костюмом девочки, пришедшей на марафон «Знание. Первые» в сарафане и кокошнике цветов российского флага. По словам дипломата, она не знает историю этой девочки, но считает, что прийти в таком непростом костюме — это труд.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ показала видео с освобожденным ученым Бутягиным после обмена
«Ничего хорошего»: Степашин о беспрецедентном решении ОАЭ по ОПЕК
Американских военных стали запугивать из-за войны против Ирана
Украинский блогер «обалдел» от уникальной услуги на вокзале в США
Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК
«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов
Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе
В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну
Международные структуры обвинили в замалчивании преступлений против СМИ РФ
Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат
Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах
Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы
На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта
Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых
Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной
Анджелина Джоли может столкнуться с пугающим заболеванием
Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы
В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ
Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств
Экс-главу крупной букмекерской компании отправили в колонию
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

