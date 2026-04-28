Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы

Не бывает каверзных вопросов как таковых, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами ИСАА МГУ. По словам дипломата, вопросы становятся каверзными только тогда, когда спикер не умеет на них отвечать, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть такое понятие — каверзные вопросы. Хотя нет каверзных вопросов. Есть просто вопросы. Они каверзными становятся оттого, что вы не умеете на них отвечать. Вот и все, — сказала Захарова.

Отмечается, что дипломат на протяжении десяти лет занимает пост представителя МИД России. Захарова каждую неделю проводит брифинги, на которых отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.

Ранее представитель МИД сообщила, что признанные в РФ иноагентами люди стремятся любыми способами заставить россиян отказаться от своих исторических корней. По ее словам, особенно болезненно иностранные агенты реагируют на цитирование русских классиков.

Также Захарова восхитилась костюмом девочки, пришедшей на марафон «Знание. Первые» в сарафане и кокошнике цветов российского флага. По словам дипломата, она не знает историю этой девочки, но считает, что прийти в таком непростом костюме — это труд.