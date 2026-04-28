28 апреля 2026 в 18:47

«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов

Командующий ВСУ Бровди подтвердил, что на Украине закончились добровольцы

Роберт Бровди
На Украине фактически закончились добровольцы, а насильно мобилизованные мужчины не приносят пользу армии, сказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. По его словам, которые приводит издание «Страна», часть мужского населения и вовсе покинула страну.

Ранее военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что принудительная депортация на родину украинских мужчин, которые сбежали в Европу, а также призыв в ряды ВСУ иностранных наемников не спасут Украину от краха. По его словам, если на ранних этапах конфликта среди приезжих из США, Британии и Канады были подготовленные военные, то теперь ситуация изменилась в худшую сторону.

До этого политолог, член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько сообщил, что власти Украины устраивают показательные порки среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), чтобы немного успокоить население. По его словам, за чистки отвечает Служба безопасности Украины, с которой военкомы вынуждены делиться взятками.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Вице-премьер России назвал главные ценности страны
Франция и Польша играют с огнем, пять пророчеств Жириновского: что дальше
Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер
Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях
Ректора российского вуза внесли в базу «Миротворца» из-за выставки
Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»
Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе
В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной
Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС
Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса
«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество
На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК
Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева
«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном
Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

