«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов Командующий ВСУ Бровди подтвердил, что на Украине закончились добровольцы

На Украине фактически закончились добровольцы, а насильно мобилизованные мужчины не приносят пользу армии, сказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. По его словам, которые приводит издание «Страна», часть мужского населения и вовсе покинула страну.

Ранее военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что принудительная депортация на родину украинских мужчин, которые сбежали в Европу, а также призыв в ряды ВСУ иностранных наемников не спасут Украину от краха. По его словам, если на ранних этапах конфликта среди приезжих из США, Британии и Канады были подготовленные военные, то теперь ситуация изменилась в худшую сторону.

До этого политолог, член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько сообщил, что власти Украины устраивают показательные порки среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), чтобы немного успокоить население. По его словам, за чистки отвечает Служба безопасности Украины, с которой военкомы вынуждены делиться взятками.